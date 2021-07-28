ФАП был построен ещё в 2019 году, но открылся только сейчас.

ФАП был построен ещё в 2019 году, но открылся только сейчас.Виной тому – правовая коллизия, оправдывается областная администрация.Деревня Аббакумово Гусь-Хрустального района располагается на особо охраняемой природной территории национального парка «Мещёра», в связи с чем возникла проблема с передачей объекта в собственность Уршельской районной больницы. Строительство в нацпарке потребовало согласования на федеральном уровне.«Чтобы узаконить строительство ФАПа, администрация Уршельской районной больницы была вынуждена обращаться в арбитражный суд. В мае этого года Фемида признала право собственности на ФАП за районной больницей. 28 июня решение суда вступило в законную силу, а 14 июля получена лицензия на осуществление медицинской деятельности», – сообщила главный врач Уршельской районной больницы Изабелла Борисова.Ранее ФАП в Аббакумово располагался в ветхом здании, которое не отвечало современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Теперь на его месте стоит новый ФАП, оснащённый всем необходимым оборудованием.В медпункте можно не только получить медицинскую помощь, но и пройти ЭКГ, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти другие диагностические процедуры. К услугам фельдшера и пациентов – смотровой и процедурный кабинеты, кабинет приёма, комната ожидания, комфортный санузел. К ФАПу подведены системы электро- и водоснабжения. В холодное время предусмотрено электрическое отопление, и это при том, что старый ФАП отапливался дровами и не имел нормального туалета.В зоне обслуживания ФАПа – порядка 300 человек деревень Аббакумово, Заболотье, Труфаново, Савинское, Гришки и села Эрлекс. В основном это жители старшей возрастной группы, которым медицинская помощь крайне необходима.