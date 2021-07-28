За II квартал 2021 года в банковском секторе Владимирской области выявлено 73 российские банкноты, имеющие признаки подделки.

За II квартал 2021 года в банковском секторе Владимирской области выявлено 73 российские банкноты, имеющие признаки подделки.Как отмечает Отделение Владимир Банка России, по сравнению с II кварталом 2020 года количество обнаруженных фальшивок уменьшилось на 16 штук.Чаще всего выявляются фальшивые банкноты крупных номиналов. Так, в апреле-июне 2021 года выявлено 57 пятитысячных подделок, что на 17 банкнот меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поддельных тысячных банкнот обнаружено 11 шт., что, на 3 купюры меньше, чем во II квартале 2020 года. Фальшивых двухтысячных выявлено 5 штук, годом ранее их не было.Во Владимирской области исчезли фальшивые иностранные банкноты. В II квартале этого года их не обнаружили, а в аналогичном периоде прошлого года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.Удивительно, но выросло количество поддельных монет: 10 фальшивок по 10 рублей против одной годом ранее. Специалисты обратили внимание на внешний вид монет: отдельные элементы рисунка на них не имели необходимой рельефности.Фото