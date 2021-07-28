Помимо столицы, в десятку лидеров по низкому уровню долговой нагрузки вошла Владимирская область (7,0%) с объемом госдолга 3,76 млрд рублей.

Помимо столицы, в десятку лидеров по низкому уровню долговой нагрузки вошла Владимирская область (7,0%) с объемом госдолга 3,76 млрд рублей.По итогам первых шести месяцев текущего года суммарный государственный долг регионов РФ вырос на 0,6% и составил 2,512 трлн рублей. В 13-ти регионах объем госдолга вырос, в 21 - не изменился, а в 51 - снизился. В абсолютном выражении госдолг вырос на 16,1 млрд рублей, и основной вклад в его увеличение внесла Москва.Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели исследование и составили рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки, сообщилВ рейтинге отражается распределение региональных долгов и их динамика в первом полугодии.Уровень долговой нагрузки в подавляющем большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2021 года снизился.Так, низкий уровень долговой нагрузки зафиксирован в 11 регионах. А в Сахалинской области и Севастополе государственный долг вовсе отсутствует. В число субъектов, где госдолг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов вошли: Тюменская область (0,6%), Ленинградская область (2,2%), Алтайский край (2,8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,7%), Приморский край (4,5%), Москва (5,1%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5,6%), Владимирская область (7%) и Республика Крым (7%).При этом в 32 регионах РФ госдолг превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. В 13 субъектах страны госдолг превышает 70%. А в трех из них - долговая нагрузка превышает 100%.Фото