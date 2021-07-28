В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» объёмом 6524 дозы. Препарат уже распределен между больницами. «Спутник Лайт» предназначен для вакцинации ..

В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» объёмом 6524 дозы. Препарат уже распределен между больницами.«Спутник Лайт» предназначен для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации», - начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Новая прививка является однокомпонентной, основанная на одном векторе – штамме человеческого аденовируса. Она создаёт специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Иммунитет формируется на 28-й день после инъекции.Решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза.На 28 июля в регионе привито 204 тысячи жителей Владимирской области. Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек.