В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - более 6 с половиной тысяч доз. Препараты уже распределены между медицинскими организациями области.

В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - более 6 с половиной тысяч доз. Препараты уже распределены между медицинскими организациями области.Вакцина предназначена для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от Ковид-19. Ревакцинироваться рекомендуется через 6 месяцев после первичной вакцинации. То же самое касается переболевших. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.Решение о том, какую именно получить вакцину,определяет лечащий врач. И насегодня первым компонентом вакциныпривито более 204 тысяч жителей области.Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек