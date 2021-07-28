В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - более 6 с половиной тысяч доз. Препараты уже распределены между медицинскими организациями области.
В регион поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - более 6 с половиной тысяч доз. Препараты уже распределены между медицинскими организациями области.
Вакцина предназначена для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от Ковид-19. Ревакцинироваться рекомендуется через 6 месяцев после первичной вакцинации. То же самое касается переболевших. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.
Решение о том, какую именно получить вакцину,
определяет лечащий врач. И на
сегодня первым компонентом вакцины
привито более 204 тысяч жителей области.
Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек