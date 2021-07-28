Всего выявлено 103 фальшивых купюры.

Попадая на металлические монеты, коронавирус живёт не больше суток, на бумажных купюрах он погибает за два-три дня. Об этом сказала эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба. При этом банкам рекомендовано выдерживать деньги в хранилище.Однако ключевая проблема в обороте дензнаков – это фальшивомонетничество. Во втором квартале 2021 года в регионе выявили 73 подделки на общую сумму 306 тысяч рублей. Среди купюр номиналом «пять тысяч рублей» обнаружено 57 фальшивок. Тысячерублёвки подделали 11 раз, новые платёжные средства достоинством в две тысячи рублей – пять. Зафиксировано 10 случаев чеканки «левых» десятирублёвых монет.В Банке России добавили, что в 2025 году появится модифицированная банкнота номиналом 10 рублей. Её покроют защитным составом, который позволит не уступать по качеству полимерным банкнотам.Всего за первое полугодие из оборота изъяли 103 подделки.