На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июля 2021 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июля 2021 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.51 случай Владимире, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Собинском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 603 случая заболевания.10035 случаев во Владимире, 5040 сл. в Гусь-Хрустальном, 4609 сл. о. Муром, 3233 сл. в Ковровском, 2406 сл. в Александровском, 2366 сл. в Петушинском, 1743 сл. в Юрьев-Польском, 1768 сл. в Вязниковском, 1792сл. в Кольчугинском, 1665 сл. в Суздальском, 1348 сл. в Собинском, 1362 сл. в Киржачском, 1218 сл. в Меленковском, 986 сл. в Камешковском, 974 сл. в Гороховецком, 860 сл. в Селивановском, 682 сл. в Судогодском, 526 сл. в г. Радужном