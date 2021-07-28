Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил предприятия Гусь-Хрустального района и проверил, что необходимо для их дальнейшего развития и расширения рынков сбыта. Дмитрий Горкин продолжит.

Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил предприятия Гусь-Хрустального района и проверил, что необходимо для их дальнейшего развития и расширения рынков сбыта. Дмитрий Горкин продолжит.Из обычной посуды в красивую и праздничную всего в несколько этапов. Кружки, стаканы, вазы, тарелки на гусевском предприятии "ДекорСтайлГласс" обретают стильный окрас, интересный орнамент и даже изображения героев известных мультфильмов. Чтобы потом оказаться на столах не только России, но практически всех стран СНГ и некоторого зарубежья.Ирина Демченко, генеральный директор ООО "ДекорСтайлГласс":- Уже сейчас заключен ряд новых контрактов, по которым ещё не работаем, но планируем работу в 21 году и начале 22 года. Из новых стран - это Сербия, Польша, Франция, Португалия.Выходить на новые рынки помогает сотрудничество с Центром поддержки экспорта Владимирской области - это международные выставки, встречи с потенциальными партнёрами.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Предприятие за последние два года значительно выросло, и надо сказать, что не без помощи нашего регионального экспортного центра. Надо отдать должное, руководство компании практически по всем программам взаимодействует с экспортным центром, и самое важное, что это приносит свои плоды В период пандемии объём экспорта вырос со ста миллионов до четырёхсот миллионов. Это такой яркий показатель, который фиксируется реальными цифрами.А это предприятие Гусь-Хрустального имеет 80-летнюю историю и огромный опыт за плечами. Завод "Ветеринарные препараты" производит около 40 наименований различных препаратов для лечения и профилактики заболеваний у животных. Несмотря на уже продолжительную работу в этой сфере, даже такому опытному предприятию необходима поддержка.Иван Яхаев, заместитель генерального директора АО завод "Ветеринарные препараты":- Обращались и в центр экспорта, уже более 4-х лет с ними работаем. Участвовали и в бизнес-миссиях, которые давали нам прирост в объёмах по экспорту. Также обращаемся по поводу перевода документов, сопровождение, сделать проверку контрагентов иностранных. Сейчас также работаем плотно именно по Туркменистану, нам помогает Центр поддержки экспорта проверить нашего контрагента, правильно заключить договор и довести сделку.По словам первого заместителя губернатора Александра Ремиги, такие личные встречи с руководством предприятий необходимы на постоянной основе. К примеру, на заводе ветеринарных препаратов признались, что хотят усилить своё присутствие на рынках Азии. А во время визита на стекольный завод удалось вскрыть проблему с затратами на транспортировку и в ближайшее время специалисты регионального центра поддержки экспорта помогут её решить.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».