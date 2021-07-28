Аномальная жара отрицательно сказывается на сельском хозяйстве региона.

Аномальная жара и засуха губит урожай сельхозпродукции во Владимирской области.По данным департамента сельского хозяйства, в большей степени пострадали яровые зерновые и масличные культуры, а также овощи. На протяжении продолжительного времени нет прироста клубней картофеля.Ведомством вместе со специалистами Россельхозцентра и Агрохимслужбы начато обследование полей.«Мы выслушали мнения аграриев. Обозначены проблемы, которые мы должны будем снимать. Дано поручение в кратчайшие сроки оценить реальный размер ущерба. После этого мы будем вырабатывать конкретные меры по стабилизации данной ситуации», − рассказал замгубернатора Александр Ремига.