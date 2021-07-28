Тонут в мусоре. Именно так описывают своё положение жители деревни Кобяки Петушинского района. По словам людей, контейнер постоянно переполнен, а вновь установленная площадка в створе дороги может стать причиной серьезного ДТП.

Тонут в мусоре. Именно так описывают своё положение жители деревни Кобяки Петушинского района. По словам людей, контейнер постоянно переполнен, а вновь установленная площадка в створе дороги может стать причиной серьезного ДТП.Такой бардак вокруг мусорного контейнера, по словам жителей, здесь постоянно. Мусор растаскивают лисы и вороны, а все жидкие отходы стекают по уклону в красивейшее озеро. Коммунальные отходы здесь вывозятся раз в неделю, и люди этим фактом крайне не довольны.Александра Макарова, жительница деревни Кобяки:- Он был весь полный, вокруг лежало еще на три контейнера мусора. Но это был май месяц, на улице было где-то 12 - 13 градусов и это была не такая большая беда. Данную контейнерную площадку нужно вывозить чаще, чем это определено зимними нормами. То есть на сегодняшний день она вывозится по зимним нормам.С одной стороны, жители рады оборудованию площадки для сбора мусора в деревне, с другой - не согласны с местом. Контейнер установлен прямо на перекрёстке. Подобное местоположение может стать причиной ДТП, ведь здесь постоянно бывают дети, которые могут не увидеть приближающийся транспорт.Светлана Папышева, жительница деревни Кобяки:- Составили протокол, в котором обозначили, что все, как один, не хотят, чтобы эта контейнерная площадка стояла в этом месте. Предоставили там два места, куда можно его перенести, где он не будет никому мешать. Но администрация наше мнение не учитывает. Говорит, что она сама принимает решение.В местной администрации нам пояснили, что площадка должна быть установлена по нормам, что и было сделано. Ситуацию с засилием мусора чиновники перекладывают на регоператора. Но после обращения жителей и для соблюдения законности количество мест для сбора мусора обещают увеличить.Павел Курочка, глава администрации Петушинского сельского поселения:Первое, чем недовольны и, в том числе, я не доволен - это работой регионального оператора «Хартия», который не соблюдает график вывоза отходов согласно санитарным нормам. Они обязаны вывозить ежедневно, при температуре +5 и выше. Они, к сожалению, вывозят раз в неделю.Представители регоператора пояснили, что график вывоза формируется от количества проживающих в деревне и заявке местной администрации.Александр Ефремов, заместитель директора по договорной и коммерческой деятельности ООО «Хартия»:- 62 проживающих - это порядка 12 кубических метров в месяц мы должны вывозить. В настоящее время мы вывозим порядка 35, что практически в три раза больше нормы. Если этого недостаточно, мы готовы график увеличить по обращению местной администрации.Оказывается, и чиновники готовы, и регоператор. Вопрос напрашивается сам собой: почему договориться стороны не смогли раньше? Почему не поинтересовались мнением людей, где установить контейнеры? Жители, тем временем, пообещали проследить, как исполняются обещания. Телефон редакции «Вестей» им знаком.Константин Миронов, Илья Хлудов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».