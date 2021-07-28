Заросшая спортивная площадка. В деревне Толпухово Собинского района шесть лет назад появилась зона для активного отдыха. За счет предпринимателей ее построили на муниципальной земле с

Заросшая спортивная площадка. В деревне Толпухово Собинского района шесть лет назад появилась зона для активного отдыха. За счет предпринимателей ее построили на муниципальной земле с согласия чиновников. Площадка оказалась единственной во дворе на семь домов. Вот только уже четвертое лето заниматься на ней невозможно, жалуются люди. Спортплощадка зарастает высокой травой и борщевиком. Галина Шумилова, жительница