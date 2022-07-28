К началу отопительного сезона во Владимире 200 дополнительных домой должны заменить или проверить приборы учета, иначе не будут допущены к эксплуатации. По информации Владимирского филиала

К началу отопительного сезона во Владимире 200 дополнительных домой должны заменить или проверить приборы учета, иначе не будут допущены к эксплуатации. По информации Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», 149 общедомовых приборов не допущены к эксплуатации, еще у 51 срок проверки завершается в ближайшие 2 месяца. «Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что перед началом отопительного сезона управляющие