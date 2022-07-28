Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Меленковский район. Он побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Толстиково, а также посетил местные предприятия. «В этом году ..

Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Меленковский район. Он побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Толстиково, а также посетил местные предприятия.«В этом году ожидаем открытия ещё двух ФАПов – в деревнях Кулаки и Адино. Отмечу, что медработники работают во всех сельских медпунктах, также во всех этих учреждениях планируем розничную продажу лекарств. Сейчас закупаем кассовые аппараты, устанавливаем витрины, холодильное оборудование», – доложил главе региона главврач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.В течение ближайших двух лет в Меленковском районе планируется капремонт приёмного отделения и хирургии больницы, приобрести современный рентгеновский аппарат и шесть автомобилей.Далее врио губернатора ознакомился с производственной деятельностью Меленковского консервного завода. Он поставляет продукцию не только на прилавки магазинов страны, но экспортирует овощные деликатесы за границу.«Мы, конечно, столкнулись с некоторыми трудностями в связи с санкциями, но быстро их решили, поскольку практически все ресурсы используем российские, сырьё на 100% отечественное», – рассказал директор Сергей Минчев.Александр Александрович подчеркнул, что регион сейчас оказывает бизнесу ряд мер поддержки.«Кстати, и сам завод может их получить. Например, субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Верхний порог составляет 300 млн рублей», – сообщил Александр Авдеев.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, перспективы района в развитии сельхозпредприятий, таких как «Литмаш-М», Меленковский консервный завод и «Меленки-Лес».Администрация договорилась с Автодором об оборудовании двух съездов со строящейся высокоскоростной магистрали М-12 вблизи Меленковского района. Один – со стороны Мурома, вблизи села Чаадаево. Второй – около села Драчёво.«Это ощутимо улучшит логистику, поэтому рассчитываем на дальнейший подъём экономической активности в этих территориях», - резюмировал врио губернатора.