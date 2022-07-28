Последний кандидат в губернаторы Владимирской области Антон Сидорко сдал документы и подписи для регистрации на досрочных выборах. Об этом сообщил областной Избирком 27 июля. Кандидат также

Последний кандидат в губернаторы Владимирской области Антон Сидорко сдал документы и подписи для регистрации на досрочных выборах. Об этом сообщил областной Избирком 27 июля. Кандидат также представил тех, кого он хотел бы видеть сенатором, в случае своей победы на выборах. Это руководитель организации НП «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен, директор Григорьевской средней школы Гусь-Хрустального района Николай Повод