Бизнесмен Евгений Пригожин пока не может начать реставрацию исторического здания в Санкт-Петербурге. Речь идет о доме Трезини на Васильевском острове. СМИ не исключили, что задержка происходит из-за позиции Смольного.

Бизнесмен Евгений Пригожин пока не может начать реставрацию исторического здания в Санкт-Петербурге. Речь идет о доме Трезини на Васильевском острове. СМИ , что задержка происходит из-за позиции Смольного.В июле компания "Строй Реставрация", связанная с Пригожиным, направила запрос в Смольный с просьбой ускорить бюрократические процессы для начала ремонта здания. Проектная документация была готова еще в 2019 году, а документы, дающие право на начало работ, были на руках у компании в период с 2019 по 2021 годы.Выяснилось, что одно из нежилых помещений в Доме Трезини находилось в составе Фонда творческих мастерских (ФТМ), а договор с Союзом архитекторов России расторгли в 2006 году, после чего фонд помещением не пользовался. Мастерская переехала на новый адрес.В начале 2022 года проект КИО был направлен на согласование в администрацию губернатора Северной столицы Александра Беглова, но постановление до сих пор не подписано, сообщают журналисты.Официальная причина торможения Смольного не названа. СМИ не исключили, что Беглов попросту не допускает компанию Пригожина до реставрации, хотя бизнесмен вкладывает в ремонт собственные средства.