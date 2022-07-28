Владимирцы всё чаще встречают в городе летучих мышей. Это видео прислала нам Яна Ксенофонтова. Девушка живет в микрорайоне Энергетик. Около своего подъезда она обнаружила необычную

Владимирцы всё чаще встречают в городе летучих мышей. Это видео прислала нам Яна Ксенофонтова. Девушка живет в микрорайоне Энергетик. Около своего подъезда она обнаружила необычную гостью. Яна Ксенофонтова, жительница микрорайона Энергетик В районе Энергетик очень часто стали собираться летучие мыши, раньше мы этого не замечали. Однако, вот такую находку я нашла сегодня днем. Биологи поясняют: