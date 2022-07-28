В пожарно-спасательной части №17 города Александрова установили пожарный мотоцикл. Техника оборудована мотопомпой. Раньше с ней сотрудники госпожнадзора и пожарные патрулировали частный

В пожарно-спасательной части №17 города Александрова установили пожарный мотоцикл. Техника оборудована мотопомпой. Раньше с ней сотрудники госпожнадзора и пожарные патрулировали частный сектор. Нередко огнеборец на мотоцикле с помощью мотопомпы подавал первый ствол воды на тушение. Историческим раритетом мотоцикл не является. Его реконструировали специально. К слову, это уже не первый экспонат своеобразной пожарной ретроспективы. Несколько лет