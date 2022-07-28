С 25 июля избиратели могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), который пройдет в единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года. К старту приема заявок

С 25 июля избиратели могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), который пройдет в единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года. К старту приема заявок ЦИК России, Минцифры России и «Ростелеком» организовали информационную поддержку избирателей: контакт-центр, портал ДЭГ и помощь цифрового ассистента робота Макса на Госуслугах. В этом году проголосовать на