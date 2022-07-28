«Гаражная амнистия» стала доступнее. Депутаты ЗакСобрания области упростили механизм оформления в собственность земельного участка под гаражом. Теперь список документов, которыми

«Гаражная амнистия» стала доступнее. Депутаты ЗакСобрания области упростили механизм оформления в собственность земельного участка под гаражом. Теперь список документов, которыми граждане смогут подтвердить свое право на оформление имущества, расширен. Строительный паспорт, членская книжка гаражного кооператива, регистрационное удостоверение о праве собственности и не только – теперь пакет необходимых документов расширен с 4-х до 9-ти. Александр Цыганский,