К главному следователю страны обратилась жительница Владимирской области, которая пожаловалась, что её тяжелобольной ребёнок плохо обеспечивается льготными лекарствами и медицинскими изделиями.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел приём граждан в режиме видео-конференц-связи. К главному следователю страны обратилась жительница Владимирской области, которая пожаловалась, что её тяжелобольной ребёнок плохо обеспечивается льготными лекарствами и медицинскими изделиями.Женщина сообщила, что несмотря на уголовное дело против бывшего ио директора департамента здравоохранения , а также наличие решений судов, закупки необходимых препаратов не осуществляются.Александр Иванович заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела и отметил неудовлетворительную работу руководителя Владимирского Следкома и его подчинённых - руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел З.И. Исакова и следователя С.С. Осокина, в том числе по причине волокиты. Теперь в 33-ий регион приедет служебная проверка из Москвы. За ней могут последовать кадровые решения.«Руководителю СУ СК по Владимирской области А.А. Кулакову поручено представить доклад об обстановке с выдачей детям медикаментов. Все материалы передадут для изучения в центральный аппарат», - сообщили в пресс-службе ведомства.