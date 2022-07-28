Администрация области планирует признать застройщика банкротом.

К 1 августа застройщик должен представить в департамент архитектуры и строительства «дорожную карту» достройки проблемного дома на улице Никитской во Владимире. Об этом сообщили в Белом доме.Замгубернатора Герман Елянюшкин встретился с обманутыми дольщиками ООО «СитиСтрой» по вопросу восстановления их прав. Директор фирмы Игорь Другов должен был сдать объект в III квартале 2020 года. Сейчас сроки перенесены на декабрь текущего года. По оценке властей, есть риск неисполнения обязательств.«На сегодняшний день проводятся только отделочные работы на фасаде здания. Не производятся: монтаж коммуникаций, окон и дверных проёмов, устройство паркинга и кровельные работы», - уточнили в обладминистрации.Задержку компания объясняет отсутствием денег.Решить проблему могут механизмы «Фонда развития территорий». Для их запуска необходимо признать застройщика банкротом. Владимирские власти направили ходатайство в Фонд. До октября, пока действует мораторий, у Игоря Другова есть время активно продолжить возведение МКД.На встрече решено, что застройщик 1 августа должен представить «дорожную карту» достройки объекта на улице Никитской.Напомним, что дело о признании несостоятельной ещё одной компании Игоря Другова из-за ситуации с находится на рассмотрении в Арбитражном суде.