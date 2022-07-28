Прием документов для регистрации на участие в губернаторских выборах завершен. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Их выдвинули региональные отделения политических

Прием документов для регистрации на участие в губернаторских выборах завершен. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Их выдвинули региональные отделения политических партий. От «Единой России» комплект документов предоставил Александр Авдеев. «Партию Роста» на выборах представит Александр Субботин. От ЛДПР – Сергей Корнишов. От партии «Справедливая Россия…» – Сергей Бирюков. Антон Сидорко выдвинут партией КПРФ.