Прием документов для регистрации на участие в губернаторских выборах завершен. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Их выдвинули региональные отделения политических
<a href="https://33live.ru/novosti/28-07-2022-kandidaty-na-gubernatorskoe-kreslo-podali-dokumenty-na-registraciyu-v-vyborax.html" target="_blank">Кандидаты на губернаторское кресло подали документы на регистрацию в выборах</a> - Прием документов для регистрации на участие в губернаторских выборах завершен. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Их выдвинули региональные отделения политических
[url=https://33live.ru/novosti/28-07-2022-kandidaty-na-gubernatorskoe-kreslo-podali-dokumenty-na-registraciyu-v-vyborax.html]Кандидаты на губернаторское кресло подали документы на регистрацию в выборах[/url] - Прием документов для регистрации на участие в губернаторских выборах завершен. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов. Их выдвинули региональные отделения политических