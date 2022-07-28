Об этом в соцсетях рассказал врио губернатора Александр Авдеев.

Меленковские деликатесы экспортируют в Дубай. Об этом в соцсетях рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Да, это правда. Овощные консервы, которые производит Меленковский консервный завод, знают и любят не только в нашем регионе, но и на Урале, в Сибири и даже в Объединённых Арабских Эмиратах», - пишет он.Глава региона добавил, что Меленковский район можно назвать «картофельной столицей», ведь в нём выращивается около 60% корнеплода.«А пример предприятия показывает, что здесь могут ещё и качественно перерабатывать овощи», - подчеркнул врио губернатора.Александр Александрович уверен, что сейчас самое время для роста производительности местных предприятий. Через год откроется движение по автобану М-12. Вблизи Меленок с трассы будут организованы съезды, а значит, что у бизнеса появятся новые возможности по логистике.