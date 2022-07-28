Ведомство требует признать незаконным выдачу разрешения на возведение домов.

Минкульт РФ требует признать незаконным строительство двух домов у Храма Покрова на Нерли. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Администрация Суздальского района выдала разрешение на индивидуальное жилищное строительство на двух земельных участках. Однако территории находятся в границах зон охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия. Никакой стройки там быть не может. Однако суздальские чиновники считают иначе.По делу назначено судебное заседание.