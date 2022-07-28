Покровская набережная строится на северо-западе столицы и входит в особо охраняемый природный парк Москворецкий.

Покровская набережная строится на северо-западе столицы и входит в особо охраняемый природный парк "Москворецкий".Власти российской столицы проводят активную работу благоустройству берегов Москвы-реки. Программа модернизации условно делится на два направления. Первое заключается в обновлении исторических набережных. Специалисты стараются привести их к первозданному виду и сохранить ключевые архитектурные элементы. Второе направление заключается в возведении новых набережных. В городе периодически строятся новые места отдыха для местных жителей. Параллельно с обустройством зон у воды решается еще одна проблема, заключающаяся в оптимальном использовании бывших промзон и полузаброшенных территорий.Некоторые зоны отдыха у воды и вовсе впечатляют своим размахом. Так, на Покровской набережной Москвы построят роскошный экопарк Primaveraот архитектурного бюро Wowhaus. Новый объект будет расположен недалеко от проекта премиум-класса "Клубный город на реке Primavera". Об этом рассказали в пресс-службе застройщика.Сама Покровская набережная строится на северо-западе столицы и входит в особо охраняемый природный парк "Москворецкий". Идея архитектурного бюро предполагает, что концепция нового экопарка должна отвечать требованиям бережного сохранения живописного ландшафта территории, а также олицетворять гармоничное взаимодействие природы и человека.Территория площадью 17 гектаров должно стать естественным продолжением зеленого пояса полуострова Покровское-Стрешнево. Как отметил основатель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, в проект заложено деликатное отношение к природе для привлечения внимания граждан."Люди смогут пользоваться этой городской территорией – ходить к реке, прогуливаться по парку. Мы надеемся, что видя, как здесь все бережно организовано, люди будут объединяться в сообщества, ухаживать за территорией, гордиться ей, сохранять и, главное, – преумножать", – подчеркнул эксперт.Москву-реку и экопарк соединят восемь пешеходных путей. На территории экопарка тоже проложат маршруты с учетом потребностей маломобильных граждан. На набережной возведут амфитеатр на 250 зрителей. Вдоль живописных троп установят качели. Специалисты оборудуют спуски к воде, пляж с лежаками и деревянными настилами, мостики и смотровые площадки. В зоне отдыха высадят деревья и кустарники.