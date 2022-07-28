Пути станции Текстильщики Большой кольцевой линии готовят к приему поездов. Она входит в состав восточного участка нового пересадочного контура.

Пути станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии готовят к приему поездов. Она входит в состав восточного участка нового пересадочного контура.На станциях восточного участка продолжаются архитектурно-отделочные работы, идет монтаж и пусконаладка оборудования и инженерных систем. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев."В перегонных тоннелях между станциями "Нижегородская" и "Печатники" полностью завершено устройство верхнего строения пути. Это означает, что станционный комплекс "Текстильщики" готов к принятию нагрузок подвижного состава", – рассказал он.На станции "Текстильщики" смонтировали монолитные конструкции, в том числе вестибюля № 1 и пристанционных сооружений. Сейчас специалисты продолжают монтировать инженерные системы в технических помещениях.Установлено шесть эскалаторов и четыре лифта. Они прошли тестовую эксплуатацию. В настоящее время идет монтаж последнего из трех эскалаторов. Пассажиры будут подниматься по нему на Шоссейную улицу.Большую кольцевую линию планируется полностью запустить к 2023 году. Более половины БКЛ уже построено и введено в эксплуатацию. В скором времени возведение северо-восточного участка нового пересадочного контура подземки.Четыре станции северо-восточного участка уже работают. Оставшиеся три находятся в завершающей стадии строительства, там продолжаются отделочные и инженерные работы.Впервые о создании Большой кольцевой линии столичного метро заговорили в 1960-е годы. Решение о строительстве пересадочного контура в 2011 году принял мэр столицы Сергей Собянин.Большое метрокольцо состоит из 31 станции. На сегодняшний день для пассажиров открыто 22 станции. В дальнейшем планируется протянуть от БКЛ новые радиальные линии подземки.Новое кольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут. Также появятся дополнительные маршруты передвижения. Пассажирам больше не придется ехать до станций подземки в пределах старого кольца, чтобы пересесть на другие линии.В Москве за последние 10 лет построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2).