В Москве цены на первичном рынке выше на 5%.

В Москве цены на первичном рынке выше на 5%.В большинстве крупных российских городов средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке выше, чем на вторичном. Среди городов-миллионников исключение составляет только Самара, где «вторичка» обогнала новостройки по цене за квадратный метр на 4 тыс. рублей.В Сочи разница в цене квадратного метра на первичном и вторичном рынке составляет 31%. По итогам первой половины 2022 года средняя цена «квадрата» в новостройках составила 350 тыс. рублей, на вторичном рынке – 266 тыс. рублей.В Санкт-Петербурге разница составляет 16%. Средняя цена кв. м в новостройках к июлю составила 238 тыс. рублей, на вторичном рынке – 206 тыс. рублей.В Москве новостройки дороже «вторички» на 5% со средней ценой кв. м в 323 тыс. рублей против 308 тыс. рублей соответственно.Однако покупка квартиры на вторичном рынке окажется выгоднее только при условии 100%-ной оплаты. Если же оформлять ипотеку, то ставки на первичном рынке значительно ниже, а разница в цене будет компенсирована выплаченными процентами по кредиту. Средняя ипотечная ставка на рынке новостроек сейчас составляет 5,4%, на рынке вторичного жилья – 9,6%.