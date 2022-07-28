Детские площадки с недостатками и нарушениями. Общественники проверяют места отдыха детей во Владимире и области на соответствие ГОСТам и требованиям безопасности. Нарекания есть

Детские площадки с недостатками и нарушениями. Общественники проверяют места отдыха детей во Владимире и области на соответствие ГОСТам и требованиям безопасности. Нарекания есть практически ко всем объектам. Основные недостатки связаны с установкой и состоянием горок, каруселей и качелей. Так, например, эта конструкция на площадке у дома 34-а по проспекту Строителей – небезопасна, считают общественники. На