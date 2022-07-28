За первое полугодие 2022 года исследовано 515 проб плодоовощной продукции. По санитарно-химическим показателям, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 1,5 %,

За первое полугодие 2022 года исследовано 515 проб плодоовощной продукции. По санитарно-химическим показателям, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 1,5 %, потому что в некоторых продуктах превышен показатель нитратов. В проверенных пробах опасных микробов и паразитов не обнаружили. С начала года в ходе проверок специалисты изъяли из продажи 243 килограмма плодоовощной продукции. Владимирцам