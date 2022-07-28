Сервис поиска работы SuperJob провел опрос среди жителей Владимира, по которому 22% проголосовали за повторное введение масочного режима. Большинство владимирцев проголосовало против – 49%. Что

Сервис поиска работы SuperJob провел опрос среди жителей Владимира, по которому 22% проголосовали за повторное введение масочного режима. Большинство владимирцев проголосовало против – 49%. Что по этому поводу в опросе SuperJob думают оставшиеся 29% владимирцев – в компании не уточнили. В последнее время заболеваемость ковидом в России выросла в полтора раза. Не проходит болезнь и