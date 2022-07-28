Сенат США принял резолюцию, призывающую признать Россию государством – спонсором терроризма. В качестве одного из аргументов данного решения в тексте фигурирует поддержка ЧВК Вагнера которой приписывают задачу по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Сенат США принял резолюцию, призывающую признать Россию государством – "спонсором терроризма". В качестве одного из аргументов данного решения в тексте фигурирует поддержка "ЧВК Вагнера" которой приписывают задачу по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.Издание РИА "Новый день" обратилось за комментарием по поводу нашумевшей инициативы американских законодателей к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину."Еще раз подчёркиваю: ЧВК "Вагнер" — это легенда о Робин Гуде. Если хотите, ЧВК "Вагнер" – это прообраз русской силы воли и силы духа. Это эталон добра, о котором рассказывают дедушки своим внукам во многих точках мира, начиная от дома в сирийской пустыне, заканчивая хижиной в джунглях. И когда пятилетний чернокожий мальчишка спрашивает у своего дедушки на санго: "Дедушка, расскажи, как погиб мой папа?". Дедушка отвечает: "Эрве, когда только ты родился, в нашу деревню пришли львы-людоеды и монстры-крокодилы. Твой папа взял копье и бился насмерть". "Дедушка-дедушка, а почему он был такой храбрый?", – спросит мальчик. "Потому что он был в ЧВК "Вагнер", — скажет дедушка.В отношении поездки 400 вагнеровцев в Киев с тайной миссией убить украинского президента Пригожин ответил:"Бродила ли легенда о ЧВК "Вагнер" в количестве 400 человек в Киеве? Объясняю вам методом дедукции, если бы легенда в количестве 400 человек кого-то искала в любой точке мира, она бы точно отымела его в задницу. Президент Украины не замечен в подобных ситуациях, на Украине сейчас сложные времена. Как и мы с вами украинцы борются с украинскими националистами. Так дайте им бороться спокойно".