ПСБ и общественная организация «ОПОРА РОССИИ» провели во Владимире совместный бесплатный бизнес-тренинг «Публичные выступления» для предпринимателей региона. Мероприятие прошло в ..

ПСБ и общественная организация «ОПОРА РОССИИ» провели во Владимире совместный бесплатный бизнес-тренинг «Публичные выступления» для предпринимателей региона. Мероприятие прошло в онлайн-формате.Предприниматели ознакомились с уже доказавшими свою эффективность практиками публичных выступлений. Социальная образовательная программа по развитию навыков делового общения включила информацию о том, как продуктивно вести переговоры, уверенно выступать перед аудиторией, выстраивать аргументированную и убедительную речь.«Помогать малому и среднему предпринимательству, содействовать его росту — стратегическая задача для нашего банка. Сейчас прекрасное время, чтобы занимать новые ниши и переводить бизнес на новый уровень. Одним из способствующих этому полезных навыков для каждого предпринимателя и управленца станет умение рассказать о себе и своем деле. В ПСБ уделяется большое внимание личностному росту и саморазвитию, еженедельно по этому направлению в банке проводят вебинары от ведущих экспертов, в которых может принять участие каждый сотрудник. Мы решили этим не ограничиваться и сделать социальное образование доступным и для владимирских предпринимателей», — комментирует региональный директор ПСБ во Владимире Виктор Демидов.«Общественная организация «ОПОРА РОССИИ» — самое крупное бизнес-объединение страны. Мы защищаем и поддерживаем предпринимателей нашего региона уже почти 20 лет. Также одним из важнейших направлений нашей деятельности является повышение предпринимательских компетенций. Умение себя презентовать перед партнёрами, инвесторами, представителями власти является одним из важнейших навыков для состоявшегося бизнесмена, поэтому я уверена, что совместный с ПСБ тренинг «Публичные выступления» дал много полезного и нового нашей аудитории», -прокомментировала Мариета Качарова, исполнительный директор ВОО «ОПОРЫ РОССИИ».