Наследница актрисы пошла по стопам родителей и нашла себя в творческой профессии. Увы, в личной жизни ей повезло меньше.

Наследница актрисы пошла по стопам родителей и нашла себя в творческой профессии. Увы, в личной жизни ей повезло меньше.28 июля Наталье Белохвостиковой исполняется 71 год. За свою жизнь Наталья Николаевна не только построила успешную карьеру, но и создала крепкую семью с единственным мужем – кинорежиссером Владимиром Наумовым. Супруги прожили в браке полвека, воспитали приемного сына Кирилла и успели вместе понянчить внука. Малыша звездной паре подарила старшая дочь Наталья. Сейчас наследнице 48 лет.Наталья Наумова появилась на свет вскоре после свадьбы родителей в 1974 году. Поскольку карьера Белохвостиковой и Наумова была в самом разгаре, девочке часто приходилось оставаться с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Впрочем, несмотря на занятость, Наталья Николаевна была замечательной мамой и уделяла дочке каждую свободную минутку. Знаменитый отец тоже не чаял в наследнице души.С ранних лет Наташа росла артистичным ребенком и уже в детстве проявила свой талант на съемочной площадке. В 13 лет, снявшись в фильме "Берег", юная актриса окончательно убедилась, что хочет пойти по стопам родителей. После школы Наумова поступила во ВГИК.На сегодняшний день фильмография Натальи Наумовой куда скромнее, чем у ее знаменитых родителей. Тем не менее она состоялась не только как актриса, но и как режиссер. Наумова снялась в фильмах "Белый праздник", "Джоконда на асфальте" и еще нескольких картинах. Одним из самых значимых проектов Натальи как режиссера стала лента "В России идет снег".В личной жизни дочери знаменитостей повезло меньше, чем в карьере. Долгие годы она состояла в отношениях с актером Александром Фарбером, а в 2020 году подарила ему сына. Когда мальчик появился на свет, его маме исполнилось уже 46 лет. Увы, прибавление не скрепило семью. Уже в 2021 году Наталья со скандалом подала на развод.По словам Наумовой, проблемы в семье начались вскоре после рождения наследника. Осенью прошлого года Фарбер на всю страну рассказал, что жена ушла от него вместе с ребенком, и обвинил в этом знаменитую тещу. В ответ Наталья и подала на него в суд.Впрочем, разборки с мужем – далеко не самое страшное, что Наумовой пришлось пережить. 29 ноября 2021-го Наталья потеряла отца. Владимир Наумович после продолжительной болезни, не дожив считанные дни до своего 94-летия. Очевидно, трагедия стала большим ударом для всей семьи.