Разработчики рассказали о новшествах онлайн-голосования 9-11 сентября.

Разработчики рассказали о новшествах онлайн-голосования 9-11 сентября.В Москве стартовала подготовка к осенней избирательной кампании. С 9 по 11 сентября в большинстве муниципальных образований российской столицы пройдут выборы депутатов. Отдать голос за своего кандидата жители города смогут как при посещении участковых избирательных комиссий, так и прямо из дома.На выборах в представительные органы муниципальных районов будет задействована хорошо себя зарекомендовавшая функция дистанционного электронного голосования. Однако в этом году разработчики внесли в систему цифрового волеизъявления ряд доработок.Новшества должны будут обеспечить удобство участников, повысить гласность избирательного процесса, а также усилить безопасность самой цифровой системы. К примеру, ДЭГ пройдет без предварительного сбора заявлений от участников. Вместо этого применят единый электронный список избирателей, который позволит исключить возможность повторного голосования.Руководитель разработчиков системы Артем Костырко отметил, что в электронный список будут своевременно вноситься все необходимые данные. Система моментально зафиксирует факт получения избирателем бюллетени и автоматически для него иные способы голосования. Сделать выбор москвичи смогут либо очно на участках, либо заочно при помощи ДЭГ."Кроме того, благодаря электронному списку избирателей голосование станет более удобным для москвичей. <...> Сейчас решить, как голосовать, можно прямо в день выборов", – подчеркнул эксперт.Добавим, что доступ к электронному списку избирателей будет открыт у членов избирательных комиссий. Он позволит прямо на участке получить необходимую информацию об участнике голосования.