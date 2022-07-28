Священный Синод Украинской православной церкви (ПЦУ) провел заседание, в ходе которого было принято серьезное решение.

Священный Синод Украинской православной церкви (ПЦУ) провел заседание, в ходе которого было принято серьезное решение.Раскольническая ПЦУ восстала против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и задумала лишить его престола – сообщает со ссылкой на пресс-службу украинской церкви.Резонансное решение было обнародовано сегодня. Само заседание состоялось еще накануне. На нем члены Синода поддержали проект письма патриарху Константинопольскому с просьбой привлечь нашего патриарха к канонической ответственности и лишить занимаемой им высокой должности.Среди прочего в письме говорится о том, что идеология современной РПЦ представляет угрозу Украине. Судя по информации ПЦУ, возмутительное для всех россиян предложение на рассмотрение Синода внесла Богословско-литургическая комиссия. О реакции самого патриарха Кирилла на такое решение не сообщается.