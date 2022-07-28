ДЭГ пройдет без предварительного сбора заявлений от участников. На выборах применят единый электронный список избирателей.

ДЭГ пройдет без предварительного сбора заявлений от участников. На выборах применят единый электронный список избирателей.с 9 по 11 сентября 2022 года в 125 из 146 муниципальных образований российской столицы пройдут выборы депутатов. Подготовка к избирательной кампании началась уже сейчас. Так, Московская городская избирательная комиссия уже приняла решение, что жители города смогут отдать свой голос не только на участках для голосования, но и при помощи системы ДЭГ.МГИК утвердил порядок проведения онлайн-голосованияна выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Как отметил в ходе заседания заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, ряд особенностей ДЭГ были положительно восприняты всеми участниками избирательного процесса, поэтому их решили сохранить."Во-первых, это использование официального портала мэра, московского портала государственных и муниципальных услуг. Я хочу сказать, что подавляющее большинство москвичей, подавляющее большинство избирателей имеют аккаунты в данной системе и достаточно часто пользуются этим сервисом для тех или иных вопросов", – уточнил чиновник.По его словам, в системе дистанционного электронного голосования также появятся нововведения. Они направлены на обеспечение удобства избирателей, на повышение гласности избирательного процесса, а также на усиление безопасности самой цифровой системы.К примеру, функции "переголосования" или "отложенного голосования" станут недоступны, то есть изменить свой выбор избиратель не сможет. Кроме того, ДЭГ пройдет без предварительного сбора заявлений от участников. На выборах применят единый электронный список избирателей.