Во Владимире на сегодняшний день 149 общедомовых приборов учета (ОДПУ) не допущены к эксплуатации, еще у 51 ОДПУ срок поверки завершается в ближайшие два месяца. Владимирский филиал ..

Во Владимире на сегодняшний день 149 общедомовых приборов учета (ОДПУ) не допущены к эксплуатации, еще у 51 ОДПУ срок поверки завершается в ближайшие два месяца. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что перед началом отопительного сезона управляющие компании должны восстановить работоспособность общедомовых счетчиков тепловой энергии и организовать их своевременную поверку.Собственники жилья вправе обращаться в свою управляющую организацию, чтобы контролировать работоспособность ОДПУ, а также своевременное проведение поверки.Список домов, в которых на сегодняшний день общедомовые приборы учета не допущены в эксплуатацию размещен .