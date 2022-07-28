Чаще всего во время обследования обнаруживаются болезни системы кровообращения, сахарный диабет, ожирение и рак.

Во Владимирской области диспансеризацию прошли свыше 61 тысячи человек. Об этом рассказала главный внештатный терапевт департамента здравоохранения, главврач поликлиники №2 Елена Овчинникова.«Многие заболевания протекают без симптомов и человек считает себя полностью здоровым. В таких случаях только обследование позволяет выявить патологию», – подчеркнула Елена Васильевна.Профосмотры возобновились в марте. С этого времени медиков посетили 61430 жителей, свыше 23 тысяч прошли углублённую, после перенесённого ковида.В 2022 году диспансеризации подлежат граждане 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годов рождения. Владимирцы старше 40 лет проходят её ежегодно. Для медосмотра необходимо обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики.Чаще всего во время диспансеризации обнаруживаются болезни системы кровообращения, сахарный диабет, ожирение и рак.