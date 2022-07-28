В воскресенье 31 июля в Центральном парке проведут этнофестиваль “Вокруг света”. Гости парка смогут ощутить колорит разных стран мира, послушать игру на необычных инструментах,

В воскресенье 31 июля в Центральном парке проведут этнофестиваль “Вокруг света”. Гости парка смогут ощутить колорит разных стран мира, послушать игру на необычных инструментах, увидеть выставку национальных костюмов. Помимо музыкальных выступлений, гости смогут попробовать необычные национальные блюда, принять участие в мастер-классах и приобрести сувениры ручной работы. Гостей ждет музыкальная программа и праздник красок. Прокомментируйте новость