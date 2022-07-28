Руководители учреждений оштрафованы.

В Гусь-Хрустальном 144 ребенка работали в школах без прохождения медосмотра. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в школах №1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15 и 16 незаконно трудоустроено 144 подростка. В образовательных учреждениях отсутствовали сведения о прохождении медицинских осмотров. По закону, именно работодатель должен обеспечить контроль со стороны медиков и оплатить их труд, но этого не было сделано.На директоров учреждений завели административные дела.«По результатам рассмотрения постановлений прокурора виновные лица оштрафованы», - резюмировали в пресс-службе ведомства.