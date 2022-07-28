Завершить работы по установке самолёта власти планируют до конца осени.

Минобороны передало в собственность Киржачского района истребитель МиГ-29. После реставрации самолёт установят на мемориале Юрия Гагарина.Как рассказал глава районной администрации Илья Букалов, сейчас заланирована работа по восстановлению и приданию воздушному судну экспонатного вида. В этом властям помогут местные предприятия. Далее предстоит водрузить МиГ на постамент. Завершить работы планируют до конца осени.Напомним, что в 1968 году первый космонавт планеты Земля вместе со своим лётным наставником Владимиром Серегиным погиб в авиакатастрофе под Киржачом.