Сергей Собянин поздравил коллектив ПАО Мосэнерго со 135-летием компании.

Сергей Собянин поздравил коллективПАО "Мосэнерго" со 135-летием компании.Отопительный сезон в Москве начнется осенью, но уже сейчас столичные коммунальщики трудятся, не покладая рук. Они подготавливают свыше 70 тысяч объектов – это десятки тысяч сетей тепло-, электро– и водоснабжения, газового хозяйства, сообщил мэр города Сергей Собянин.Все работы идут по графику, они должны быть завершены до 1 сентября. Стоит отметить, что более 10 лет отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений благодаря современной и качественной подготовке. Специалисты проводят гидравлические испытания на инженерных сетях протяженностью 17 тысяч человеков, выявляют потенциально ненадежные участки и оперативно их восстанавливают.Кроме того, идет подготовительный процесс и на объектах теплогенерации (13 ТЭЦ, около 90 районных и квартальных тепловых станций и почти 100 малых котельных). Каждый год ведется проверка и ремонтируется более чем 22 тысячи тепловых пунктов, осматриваются свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей, порядка 116 тысяч километров электрических сетей, и примерно 21 тысяча трансформаторных и распределительных подстанций.Во время подготовки к отопительному сезону в домах отключается вода не более чем на 10 суток. График отключения – на сайте .К слову, Сергей Собянин поздравил коллектив ПАО "Мосэнерго", которое 135 лет снабжает жителей столицы теплом, с юбилеем компании. На встрече со специалистами наТЭЦ-26 градоначальник отметил, что это предприятие является одним из старейших в отрасли и самым большим в мире по выработке тепла."Несмотря на свой солидный возраст, это одно из самых современных и надежных предприятий в энергетике", – сказал мэр Москвы.ТЭЦ-26 (крупнейшая теплоэлектроцентраль города) работает с 1979 года на Востряковском проезде на природном газе, обеспечивает электрической и тепловой энергией районы Бирюлево Восточное и Западное, Чертаново Северное, Центральное и Южное, Царицыно, Ясенево, Северное Бутово, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Братеево, Марьино. В них проживает более двух миллионов человек.