Прокуратура усмотрела нарушения и подала в суд.

В Муроме мать не оформила на детей квартиру, приобретённую на средства маткапитала. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Жительница Мурома направила государственные деньги на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа. Она обязалась разделить доли в жилье на себя, супруга и троих детей.Однако по сей день женщина не сдержала данное слово. В Муромский городской суд направлен иск с требованиями признать право собственности на недвижимость за несовершеннолетними детьми и мужем.Дело находится на рассмотрении.