Мэрия Владимира приносит горожанам извинения за временные неудобства.

Во Владимире ограничат движение машин по улице Центральной. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» предупреждает о проведении реконструкции участка теплосети и коммуникаций горячего водоснабжения в микрорайоне Пиганово.Из-за ремонта у домов № 4 и 11 по улице Центральной будет выполняться асфальтирование дороги. Проезд будет перекрыт с 20 часов 29 июля до 20 часов 30 июля.Мэрия Владимира приносит горожанам извинения за временные неудобства.