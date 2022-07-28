Ей назначили полтора года условно с аналогичным испытательным сроком.

В Юрьев-Польском бывшей заместительнице начальника почты вынесли приговор за хищение 144 тысяч рублей. Об этом рассказали в УФСБ по Владимирской области.С июня 2020 по февраль 2021 года злоумышленница присвоила деньги, полученные за отправку посылок. Всего набежало 144 тысячи рублей. Факт преступления выявили чекисты. По их материалам полиция завела уголовное дело.Обвиняемую признали виновной. Ей назначили полтора года условно с аналогичным испытательным сроком. Причинённый материальный ущерб возмещён в полном объёме.