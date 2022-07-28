ФСБ задержала 28-летнего бывшего заместителя начальника почтового отделения «Почта России» в Юрьев-Польском, причастной к присвоению чужого имущества. В пресс-службе УФСБ России по

ФСБ задержала 28-летнего бывшего заместителя начальника почтового отделения «Почта России» в Юрьев-Польском, причастной к присвоению чужого имущества. В пресс-службе УФСБ России по Владимирской области сообщили, что с июня 2020 по февраль 2021 годов женщина присвоила себе деньги, полученные от клиентов АО «Почта России» за пересылку посылок и EMS отправлений. Общая сумма ущерба составила 144 тысячи