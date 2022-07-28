Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Владимирские и александровские врачи спасли жизнь 5-летней девочки. Подробностями истории с «33Live.Ru» поделились в пресс-службе администрации Владимирской области.ЧП произошло 26 июля в Александровском районе во время семейного отдыха. Дети катались на квадроцикле и врезались в дерево. В результате 5-летний ребёнок получил серьёзный удар в область живота.Родители вызвали медиков. Ребенка экстренно доставили в Александровскую районную больницу. После осмотра малышке сделали МРТ и ультразвуковое исследование. Доктора диагностировали разрыв селезёнки, внутреннее кровотечение и ушиб предплечья. При помощи санавиации из ОДКБ прибыл детский хирург.Операцию выполняли завотделением анестезиологии и реанимации Александровской районной больницы Антон Борисов, врач хирургического отделения Обейд Аль Хамдан и детский хирург ОДКБ Ворис Набиев.«Девочке частично удалили травмированную селезёнку, остановили кровотечение и провели дренирование брюшной полости. Также проведены инфузионная, обезболивающая и антибактериальная терапия, переливание эритроцитной массы и плазмы крови», - рассказали в депздраве.Состояние юной пациентки удалось стабилизировать. Вертолётом её доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас её жизни ничего не угрожает.