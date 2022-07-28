По предварительным данным, ежегодно на эти цели потребуется более 10 млн рублей. В 2022 году Белый готов предоставлять компенсации уже с августа.

Во Владимирской области сельским старостам компенсируют расходы на транспорт, связь и подписку на прессу. Законопроект утвердило Заксобрание.Сейчас в регионе работает почти 1000 сельских старост, которые помогают соседям решать вопросы благоустройства, ремонта дорог, газификации и другие во взаимодействии с властью.Теперь они будут получать до 500 рублей в месяц на использование общественного или личного транспорта, до 200 – на затраты для звонков, а также на годовую подписку одной из региональных газет.По предварительным данным, ежегодно на эти цели потребуется более 10 млн рублей. В 2022 году Белый готов перечислять компенсации уже с августа.