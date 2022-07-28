На молодых людей заведены уголовные дела.

Во Владимире двое подростков обвиняются в угоне машины и разбойном нападении на товарища. Об этом рассказали в СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 25 июля двое парней 15-ти и 16-ти лет, зная о наличии у своего знакомого крупной денежной суммы, сопроводили сверстника в гаражи. Избив парня, они завладели его поясной сумкой, в которой находились 77 тысяч рублей и телефон.Ранее, в декабре прошлого года, фигуранты проникли в незапертую машину и угнали её. Не имея водительских прав, они попали в ДТП. За день до этого, сообщники вскрыли другой автомобиль, однако не смогли его завести.На молодых людей заведены уголовные дела.