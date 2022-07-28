В 2022 году на модернизацию теплоснабжения выделено свыше 400 млн рублей.

Во Владимире завершается реконструкция магистрально-тепловой сети на улице Чайковского. Специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» перекладывают участок протяжённостью более 580 метров.Как рассказали в пресс-службе компании, на модернизацию коммуникаций вблизи гостиницы «Золотое Кольцо» выделили 19,395 млн рублей. Сейчас на одном из участков ведутся работы по обратной засыпке, на втором - производится монтаж сетей теплоснабжения. Объект готов на 80%. Срок окончания перекладки труб - 10 августа.Всего на 2022 год запланировано техническое перевооружение 23 километров оборудования. Объём вложений составит 434 млн рублей. Инженерные сети полностью заменят на новые. Напомним, что в прошлом году ресурсоснабжающая организация переложила 21,5 км городских теплосетей.В целом по Владимиру переустройство коммуникаций выполнено 75-80%. Некоторые объекты закончены полностью, восстановлено благоустройство.В частности, на улице Солнечной заново уложено асфальтовое покрытие, бордюр и газоны. Здесь заменён участок ДУ-200 длиной 130 метров.«Это был один из самых проблемных объектов. За последние годы мы ремонтировали его раза четыре. Сейчас все заменили, все работает», - пояснили во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс».Добавим, что компания продолжает масштабные работы на улицах Безыменского, Красноармейской, Тракторной, Асаткина, проспекте Строителей, улице Горького и других. Благоустройство на всех участках должно быть полностью закончено к 15-20 сентября.